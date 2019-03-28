Это не шутка: 1 апреля из воронежского «Факела» уйдет бывший главный тренер Сергей Волгин

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-28T13:13:22+03:00

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В «Факеле» произошли серьезные кадровые изменения. С 1 апреля команду покидает бывший главный тренер Сергей Волгин. Он договорился с клубом о досрочном расторжении контракта.

- Никаких конфликтов не было, мне создавали все условия для работы. Просто у меня возникли семейные проблемы, - заявил Сергей Волгин. – Жена в Казахстане, не исключаем, что скоро с ней переедем в Воронеж, а для этого нужно решать много бытовых проблем. Так что без меня не обойтись. Игорь Пывин проходит обучение на категорию Pro, так что моя помощь уже нужна не так сильно. «Факел» сейчас идет рядом с зоной вылета, но впереди много игр. Верю, что ситуацию удастся исправить.

- Не исключаете, что можете когда-нибудь вернуться в «Факел»?

- Как говорится, никогда не говори никогда.

На встрече с болельщиками 27 марта стало известно о том, что уже не работает в клубе его бывший легендарный игрок Сергей Савченков. До прихода в клуб Сергея Егорова он был спортивным директором. После назначения специалиста, до этого много работавшего в казахском футболе, сразу возник вопрос, как будут разделяться полномочия между двумя Сергеями. И вот теперь выяснилось, что никак.

ИСТОЧНИК KP.RU