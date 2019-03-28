2019-03-28T12:45:12+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» оштрафовали за мат и опасные действия фанатов

Клуб отдаст в РФС 20 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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На последних матчах "Факела" пустовали целые сектора трибун.На последних матчах "Факела" пустовали целые сектора трибун.Фото: с сайта ФК "Факел"
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На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС вынесли санкции по итогам домашнего матча «Факела» с калининградской «Балтикой».

Воронежский клуб заплатит 10 тысяч рублей за матерные заряды болельщиков. И столько же – за «неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья».

Можно говорить о невоспитанности фанатов. Да вот беда – когда глаза ни на чем не останавливаются – ни на поле, где в целом идет посредственный футбол, ни на стадионе, который по слухам того и гляди закроют, чтобы освободить денежное место в центре города, поэтому им никто и не занимается, и становятся возможным такие вот негативные моменты. Что-то о подобных вещах не слышно во время матчей «Краснодара»…

Не осталась без наказания и «Балтика». Калининградский клуб оштрафовали на 10 тысяч рублей за появление на поле постороннего человека, очевидно, приехавшего на выезд вместе с командой. 5 тысяч рублей должен будет заплатить главный тренер «Балтики» Евгений Калешин. Раскошелиться он должен будет за выход за пределы технической зоны – черты, ограничивающей перемещения наставников команд во время матча. Впрочем, для Калешина этот штраф – все равно, что для большинства среднестатистических россиян пять копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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