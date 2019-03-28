На развитие городской системы видеонаблюдения в Воронеже в 2019-м потратят 30,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-28T12:36:25+03:00

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Увеличение числа уличных камер способствует раскрытию преступлений и наведению порядка. За 2018 год с помощью системы видеонаблюдения в столице Черноземья зафиксировали 1375 административных правонарушений, раскрыли 97 преступлений.

Поэтому власти Воронежа будут развивать систему «Безопасный город». На сегодняшний момент к ней подключены 3176 камер - не только муниципальных, но и собственников предприятий, рынков, торговых центров. Об этом сообщил на заседании городской антитеррористической комиссии директор МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин. Он отметил, что уже введена в эксплуатацию новая система хранения видеоинформации, полученной с интегрированных камер наблюдения, в первую очередь, тех, которые установлены на стратегически важных объектах с массовым пребыванием людей.

Она позволит не только дольше хранить материалы, но и проводить их обработку с функцией видеоаналитики. В 2019 году из городского бюджета на развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» выделят 30,5 млн рублей, это на 10 млн рублей больше, чем в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU