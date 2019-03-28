В Воронеже собираются подсветить памятник Ленину в центре города

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-28T12:05:39+03:00

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Власти Воронежа собираются сделать подсветку памятника Ленину, сообщил известный общественный активист Константин Квасов, инициировавший эту идею и даже обращавшийся к губернатору Воронежской области с просьбой рассмотреть ее. Общественник недоумевал, почему ночью декоративная подсветка украшает Никитинскую библиотеку, Дом правительства и оперный театр и только памятник Ленина стоит в полной темноте в середине площади.

- На заседании городской комиссии по культурному наследию 27 марта было поддержано предложение об организации подсветки памятника Ленину, отдельно спасибо Константину Кузнецову, - написал общественник на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU