2019-03-28T12:05:39+03:00
Звезды

В Воронеже собираются подсветить памятник Ленину в центре города

Комиссия по культурному наследию поддержала инициативу общественников
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Власти Воронежа собираются сделать подсветку памятника Ленину, сообщил известный общественный активист Константин Квасов, инициировавший эту идею и даже обращавшийся к губернатору Воронежской области с просьбой рассмотреть ее. Общественник недоумевал, почему ночью декоративная подсветка украшает Никитинскую библиотеку, Дом правительства и оперный театр и только памятник Ленина стоит в полной темноте в середине площади.

- На заседании городской комиссии по культурному наследию 27 марта было поддержано предложение об организации подсветки памятника Ленину, отдельно спасибо Константину Кузнецову, - написал общественник на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцам покажут комедию "Пила вино и хохотала. Белое"
Группа «АукцЫон» сыграет воронежцам свои хиты
Председатель КСП Воронежской области досрочно ушел в отставку
Жительница Воронежа перевела 20 тысяч за товар мошенникам
Грабители сельских почт в Воронежской области получили 16 лет заключения на троих
Парковочные разрешения будут выдавать на портале услуг Воронежской области
Это не шутка: 1 апреля из воронежского «Факела» уйдет бывший главный тренер Сергей Волгин
Воронежский «Факел» оштрафовали за мат и опасные действия фанатов
На развитие городской системы видеонаблюдения в Воронеже в 2019-м потратят 30,5 млн рублей
Воронежский водоканал получит 15,4 млн рублей субсидий на сокращение объемов сброса сточных вод и площади иловых карт
На фестивале «Формат Вольховского» воронежцам покажут «Альцгеймер-оперетту»
Под Воронежем на пожаре нашли тела пожилых супругов
В Воронеже открылась выставка, посвященная Международному Дню цирка
Стали известны подробности жуткого ДТП с "ГАЗелью" и такси на воронежской дороге
Под Воронежем мотоциклист насмерть сбил пешехода
Воронежским школьникам расскажут, как учились Кольцов и Бунин
Воронежцам покажут семейные грампластинки Марии Мордасовой