Воронежский водоканал получит 15,4 млн рублей субсидий на сокращение объемов сброса сточных вод и площади иловых карт
Средства выделит Минприроды России
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В первом квартале 2019 года РВК-Воронеж получит 15,4 млн рублей субсидий из федерального центра. Средства будут направлены на погашение кредитных ставок проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем очистных сооружений в рамках целевой программы «Вода России», сообщили в Минприроды России.
В частности, Росводоканалу Воронежа выделенные средства позволят реализовать комплекс мероприятий по сокращению объемов сброса загрязненных сточных вод и площади иловых карт.
ИСТОЧНИК KP.RU