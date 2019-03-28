2019-03-28T11:22:05+03:00
Звезды

На фестивале «Формат Вольховского» воронежцам покажут «Альцгеймер-оперетту»

На форуме представят восемь спектаклей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием"."Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция Международного фестиваля «Формат Вольховского», который впервые пройдет в Воронеже с 20 по 26 мая, объявила программу форума.

На фестивале в театре кукол покажут восемь спектаклей. На гастроли в Воронеж приедут театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск), Брестский театр кукол (Беларусь), Курский государственный театр кукол, Московский городской театр кукол, Мурманский областной театр кукол, театр кукол «Арлекин» (Омск), авторский проект актрисы театра Филиппа Жанти Марции Гамбарделла (Франция). Воронежский театр кукол «Шут» также примет участие в фестивале.

Билеты на спектакли начнут продавать с 10 апреля. Ознакомьтесь с программой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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