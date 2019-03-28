2019-03-28T10:44:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем на пожаре нашли тела пожилых супругов

Горел дом в Новой Усмани
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 марта на пожаре в жилом доме под Воронежем нашли тела пожилых супругов.

Сообщение о горящем доме в переулке Рабочий в Новой Усмани поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области в 7.05 утра. Пятеро огнеборцев на двух спецмашинах тушили строение до 7.30. В доме сгорела кухня. Спасатели обнаружили тела двоих человек - 85-летнего мужчины и 83-летней женщины. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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