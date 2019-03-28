2019-03-28T10:25:02+03:00
Звезды

В Воронеже открылась выставка, посвященная Международному Дню цирка

Она будет работать до конца апреля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В фойе второго этажа цирка открылась выставка, посвященная Международному Дню цирка и знаменательной дате - 100-летию советско-российского цирка.

На архивных фото - вся история Воронежского цирка. Бродячие артисты начали выступать в нашем городе еще с XIX века - прямо под открытым небом или в шапито. Перовое стационарное здание цирка было деревянным, его возвели на том месте, где сейчас находится «Апекс», на деньги знаменитого итальянского антрепренера Максимилиано Труцци в 1882 году. Там только конюшня была рассчитана на сотню лошадей. Среди множества известных артистов на арене Воронежского цирка Труцци выступал Анатолий Дуров-старший. Каменное здание цирка построили в 1905-м, но в 1920 году его разрушили. Циркачи выступали в Первомайском саду, где ставили летний цирк. В 1944 году в Первомайском саду снова открыли цирк-шапито, который поработал до 1972 года. А потом построили нынешнее здание цирка.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На снимках выставки можно увидеть великих цирковых артистов, которые когда-то блистали на манеже в Воронеже, а сейчас входят в Золотой фонд российского цирка - Евгения Майхровского (клоуна Мая), Михаила Румянцева (клоуна Карандаша) Олега Попова, Константина Бермана, комика, акробата и клоуна Анатолия Марчевского, легендарных дрессировщиков Юрия Ермолаева (конный аттракцион), Вальтера Запашного (тигры), Ивана Рубина, Сарвата Бегбуди, и, конечно, нашего земляка, бывшего худрука Воронежского цирка Бориса Бирюкова, который работал со львами.

На выставке также представлены рисунки на тему цирка учеников Детской художественной школы и Рамонского лицея.

Экспозицию можно посмотреть бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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