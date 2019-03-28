Стали известны подробности жуткого ДТП с "ГАЗелью" и такси на воронежской дороге

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-28T10:37:30+03:00

Грузовик протаранил столб, легковушка чуть не улетела в карьер. Пострадали трое [фото]

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Вчера, 27 марта, мы сообщили о столкновении "ГАЗели" и такси "Фольксваген-Поло" на дороге со стороны Придонского к Семилукам (улица Мусихина). Последствия ДТП были крайне серьезными. Но как именно оно случилось? В ГУ МВД по Воронежской области рассказали подробности.

По данным полиции, автомобили столкнулись примерно в 17.50. Оба ехали в попутном направлении! 34-летний водитель "Поло" не справился с управлением и протаранил впереди идущую "ГАЗель", за рулем которой был 38-летний мужчина. Ту отбросило к столбу.

- Водители автомобилей и пассажирка ГАЗели, 37-летняя жительница Воронежа, с полученными телесными повреждениями были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Очевидцы говорят, что такси сначала вспыхнуло, но его вовремя успели потушить.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU