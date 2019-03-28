Под Воронежем мотоциклист насмерть сбил пешехода
Авария случилась в Нововоронеже
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За 27 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 110 ДТП, большинство из них - 71 - произошло в столице Черноземья. В шести авариях девять человек получили травмы, один погиб.
Около 19.30 в Нововоронеже у одного из домов по Воронежскому шоссе 26-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил 54-летнего пешехода. По словам мотоциклиста, мужчина перебегал проезжую часть.
Оба участника аварии получили травмы, их доставили в больницу, где пешеход впоследствии скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU