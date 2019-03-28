Воронежским школьникам расскажут, как учились Кольцов и Бунин

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-28T09:10:30+03:00

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Литературный музей приглашает воронежских школьников на экскурсию «Ученические годы русских писателей». Начнется она зале «Фольклор Воронежской губернии». Здесь ребятам покажут красочные лубочные картинки, по которым в старину учились читать, а также покажут, как проходили уроки в России в XVII веке.

В зале экспозиции «Алексей Васильевич Кольцов» школярам расскажут о Воронежском уездном училище, в котором учился поэт, и о системе оценок, принятых в начале XIX века.

Экскурсия продолжится в мемориальном кабинете писателя Александра Эртеля. Здесь школьники узнают о гимназиях XIX века, о форме гимназистов и гимназисток, о предметах, которые входили в учебную программу тех времен. Ребятам покажут подлинные письменные принадлежности и документы, которые выдавали по окончании учебного года.

В зале экспозиции «Иван Алексеевич Бунин» детям расскажут о гимназических годах Нобелевского лауреата.

Экскурсию можно посетить с 3 апреля в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3).

В этот же день можно посетить экскурсии «Лирика Алексея Кольцова «На заре туманной юности…», мультимедийную «Воронеж Андрея Платонова», «Воронеж был чудом…». Из воспоминаний Надежды Мандельштам», «Иван Бунин. На переломе эпох»

ИСТОЧНИК KP.RU