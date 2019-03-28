2019-03-28T08:09:13+03:00
Звезды

Воронежцам покажут семейные грампластинки Марии Мордасовой

Открывается новая выставка в музее певицы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 марта в музее-квартире Марии Мордасовой откроется выставка "Семейная грампластинка". Впервые в истории музея из фондов достанут грампластинки, принадлежавшие семье народной артистки.

- Будут представлены записи государственных хоров СССР от Волги до Сибири, трио баянистов Ивана и Владимира Руденко, Василия Беляева, оперных партий в исполнении Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Федора Шаляпина, знаменитая в свое время серия грампластинок «Вокруг света», - сообщили в музее.

Дополнят экспозицию фотографии, афиши, письма из семейного архива Марии Мордасовой. Отдельно представят уникальные грамзаписи из личной коллекции руководителя Воронежского народного хора Вячеслава Помельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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