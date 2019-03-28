Воронежцы пытаются добиться ремонта центральной дороги в Дальних садах

СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-28T06:02:07+03:00

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Владельцы дачных участков на Дальних садах пытаются добиться ремонта центральной улицы в Советстком районе Воронежа. Дорога просто усеяна ямами и и выбоинами. Отчаявшиеся воронежцы сделали для чиновников видеобзор, в котором показали проблемный участок во всей красе. Ролик они опубликовали в соцсети.

- Уже на протяжении многих лет дорога не обслуживается администрацией города и находится в ужасном состоянии. По ней опасно передвигаться как на транспортных средствах, так и пешим ходом. По названной дороге осуществляют движение сезонные маршруты № 113сд и №58с, в зимнее время осуществляется обслуживание населения, проживающего на территории Дальних садов, муниципальным транспортом. Так как автомобильная дорога не соответствует требованиями национального стандарта РФ, маршрутные автобусы и такси отказываются обслуживать данный участок. И даже скорая помощь, пожарная служба, полиция не могут в кратчайшие сроки приехать на вызов, - рассказали местные жители.

В съемках ролика приняли участие и другие жертвы дороги, которые живут на Дальних садах круглый год. Они рассказали, что устали от грязи, луж и бесконечного ремонта разбитых машин.

Центральная дорога, пролегающая по территории садоводческого массива «Дальние сады», является автомобильной дорогой общего пользования местного значения городского округа город Воронеж. Поэтому ее ремонт крайне необходим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/699685" frameborder="0"></iframe> Обращение жителей Дальних садов.

ИСТОЧНИК KP.RU