В Воронежском заповеднике показали утренний сон бобров-супругов

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-28T07:01:03+03:00

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В Воронежском заповеднике показали утренний сон супругов-бобров. Грызуны мило посапывали, прижавшись друг к другу после рабочей ночи. Фото сотрудники заповедника опубликовали в своей группе в соцсети. Именно в сумерки и ночное время животные занимаются строительством своих жилищ.

- Пока все сонные ползут на работу, бобры уже сладко посапывают. Ну разве это справедливо? - написали под фото.

Также сотрудники заповедника предложили воронежцам придумать название композиции.

- Бобринь или бобрян. Что выбрать? - спросили они у горожан.

В комментариях местные жители предложили свои милые варианты: «Бобрунь», «Бобрюни», «Бобряне». А какой вариант предложите вы?

ИСТОЧНИК KP.RU