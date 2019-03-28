В Воронежском заповеднике показали утренний сон бобров-супругов
В Воронежском заповеднике показали утренний сон супругов-бобров. Грызуны мило посапывали, прижавшись друг к другу после рабочей ночи. Фото сотрудники заповедника опубликовали в своей группе в соцсети. Именно в сумерки и ночное время животные занимаются строительством своих жилищ.
- Пока все сонные ползут на работу, бобры уже сладко посапывают. Ну разве это справедливо? - написали под фото.
Также сотрудники заповедника предложили воронежцам придумать название композиции.
- Бобринь или бобрян. Что выбрать? - спросили они у горожан.
В комментариях местные жители предложили свои милые варианты: «Бобрунь», «Бобрюни», «Бобряне». А какой вариант предложите вы?
ИСТОЧНИК KP.RU