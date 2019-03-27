2019-03-27T19:43:54+03:00
Происшествия

В Воронеже ОПГ заработала около пяти миллионов на дальнобойщиках

Мошенники продавали «таблички», якобы позволяющие ездить на перегруженных фурах
Виктор ЛЕВШАКОВ
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«Мошенничество», статья 159 УК РФ, именно по ней придется ответить 38-летнему безработному воронежцу и его приятелям: директору одного из предприятий региона по автоперевозке грузов, сотруднику УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, специалисту департамента дорожной деятельности региона, а также некоторым другим пока еще не установленным лицам.

С мая 2018 года по март 2019 года эта ОПГ похищали деньги владельцев и водителей транспортных средств, осуществлявших грузовые перевозки. Мошенники продавали документы, якобы дающего право на проезд автомобилей по дорогами Воронежской области с превышением норм допустимой нагрузки. Стоимость такого документа составляла 12 тысяч рублей в месяц за одну машину.

По данным следователей, банда могла заработать не менее 5 миллионов рублей. Четверо подозреваемых уже признали свою вину.

- Преступная деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками регионального СК и УФСБ. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

В пресс-службе регионального ГУ МВД в свою очередь отметили, в случае если вина сотрудника УГИБДД будет установлена, он будет уволен. А его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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