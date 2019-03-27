2019-03-27T19:25:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись две фуры и фургон

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Виктор ЛЕВШАКОВ
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27 марта примерно в 12.40 в Рамонском районе на 480 километре федеральной автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение трех автомобилей.

23-летний житель Новгородской области на фуре «Скания» врезался сначала в автомобиль «ГАЗ-3010» под управлением 22-летнего жителя Воронежской области, а затем в другой большегруз «Вольво» с цистерной, за рулем которого был 48-летний житель Тульской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП пострадавших нет. На место аварии были направлены дополнительные экипажи, чтобы нормализовать дорожную обстановку.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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