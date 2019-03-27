Жуткое ДТП в Воронеже: "ГАЗель" протаранила столб, такси чуть не свалилось в карьер
27 марта примерно в 18.00 ужасное ДТП случилось на дороге, ведущей от микрорайона Придонской в сторону Семилук (недалеко от АЗС "Калина-Ойл"). На месте аварии сейчас работают инспекторы и спасатели.
Как сообщают очевидцы, "ГАЗель" и автомобиль такси "Фольксваген-Поло" врезались на большой скорости. После столкновения грузовик занесло прямиком в столб. От сильного удара тот переломился пополам. Такси же улетело в обратную сторону и буквально зависло на обрыве: еще немного, и легковой автомобиль мог бы сорваться в карьер.
Информация о пострадавших уточняется. Известно, что после обрушения столба отключилось от питания уличное освещение на небольшом участке дороги. Над устранением проблемы работают энергетики.
Еще немного, и такси могло слететь в карьерФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU