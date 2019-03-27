2019-03-27T19:24:07+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП в Воронеже: "ГАЗель" протаранила столб, такси чуть не свалилось в карьер

После аварии на участке дороги отключилось уличное освещение
Олег ИВАНОВ
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Информация о пострадавших уточняетсяИнформация о пострадавших уточняетсяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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27 марта примерно в 18.00 ужасное ДТП случилось на дороге, ведущей от микрорайона Придонской в сторону Семилук (недалеко от АЗС "Калина-Ойл"). На месте аварии сейчас работают инспекторы и спасатели.

Как сообщают очевидцы, "ГАЗель" и автомобиль такси "Фольксваген-Поло" врезались на большой скорости. После столкновения грузовик занесло прямиком в столб. От сильного удара тот переломился пополам. Такси же улетело в обратную сторону и буквально зависло на обрыве: еще немного, и легковой автомобиль мог бы сорваться в карьер.

Информация о пострадавших уточняется. Известно, что после обрушения столба отключилось от питания уличное освещение на небольшом участке дороги. Над устранением проблемы работают энергетики.

Еще немного, и такси могло слететь в карьер Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Еще немного, и такси могло слететь в карьерФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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