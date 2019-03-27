Воронежец в кинотеатре наткнулся на окровавленную иглу

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-27T18:23:30+03:00

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26 марта посетитель одного из кинотеатров в центре Воронежа наткнулся рукой на окровавленную иглу. Использованный шприц лежал в держателе для туалетной бумаги, поэтому горожанин попросту не заметил опасный предмет. Укол пришелся прямиком в ладонь.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что шприц был изъят и отправлен на экспертизу. Через десять дней станет ясно, угрожает ли что-нибудь здоровью мужчины. Остается надеяться, что шприцем не пользовался ВИЧ-инфицированный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU