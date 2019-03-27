2019-03-27T18:10:25+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенники массово «атакуют» владельцев карт «Халва»

Преступники, зная часть номера карты, вводят людей в заблуждение
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С начала 2019 года в полицию обратились 34 жителя Воронежской области: все они были владельцами карт «Халва» «Совкомбанка», и все стали жертвами мошенников. Стражи порядка рекомендуют клиентам данного финансового учреждения написать заявление о перевыпуске карты с новым номером.

Только 27 марта поступило четыре новых заявления. Существует вероятность, что обманутых воронежцев больше. По предварительной информации, мошенники могли взломать базу данных банка.

Дело в том, что преступники знают имя владельца карты, первые и последние четыре цифры номера его кредитки, и номер сотового телефона. Благодаря этому мошенникам достаточно выяснить всего пару недостающих цифр, чтобы снять деньги с карты.

В последнее время подобные преступления участились: например, 15 жителей Воронежской области только лишь 25 марта попались на крючок мошенников. Кто-то верил, что у него заблокировали карту, кто-то пытался обменять деньги или же продать товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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