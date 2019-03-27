Адвокаты воронежского шахматного тренера, осужденного за педофилию, обжаловали приговор

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-27T17:52:53+03:00

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Адвокаты Михаила Кислова, в недавнем прошлом бывшего главным тренером Воронежской области по шахматам, обжаловали приговор, вынесенный ему Туапсинским районным судом. Напомним, 69-летнего мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Что, учитывая его болезни сердца и предстательной железы, почти наверняка смертный приговор.

Некоторые, скажут, так мол и надо педофилу! Но вот только доказательства его вины далеко не очевидные.

- Адвокаты брата обжаловали приговор, - рассказал Сергей Кислов. – Один из защитников даже сказал, что в деле настолько явные процессуальные нарушения, что, по-хорошему, суд должен был закончиться оправданием Михаила. Пока же брат сидит в Краснодарском СИЗО из-за показаний мальчика, которого на суд даже на вызывали. Апелляцию будут рассматривать в Краснодарском краевом суде.

Напомним, по версии следствия, Михаил Кислов, в октябре 2016 года в Батуми в марте 2017 года в селе Небуг Краснодарского края совершил «иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 12-летнего подростка. Часть знакомых бывшего главного тренера считают, что его «подставили» конкуренты в борьбе за власть в воронежской шахматной федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU