На левом берегу Воронежа незаконно складировали загрязненный химвеществами снег
В марте 2019 года сотрудники одного из муниципальных учреждений Воронежа несанкционированно «организовали» свалку снега в Левобережном районе. На площади более 4 га оказалось более 100 тысяч тонн вывезенного снега.
Позже выяснилось, что в снегу содержатся твердые остатки различного происхождения и вредные химвещества – противогололедные реагенты, которые используются при очистке улиц.
- Выявлены факты загрязнения химическими опасными веществами компонентов окружающей среды. Ввиду отсутствия надлежащей гидроизоляции дна площадок для складирования снега, образовавшаяся талая вода попадает в почву, что вызывает порчу, а также опасность загрязнения грунтовых вод, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.
Материалы проверки переданы в компетентный орган Воронежской области с целью привлечения должностных лиц к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU