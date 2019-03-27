2019-03-27T17:37:31+03:00
Общество

На левом берегу Воронежа незаконно складировали загрязненный химвеществами снег

Теперь руководство муниципального предприятия могут привлечь к административной ответственности
Олег ИВАНОВ
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В марте 2019 года сотрудники одного из муниципальных учреждений Воронежа несанкционированно «организовали» свалку снега в Левобережном районе. На площади более 4 га оказалось более 100 тысяч тонн вывезенного снега.

Позже выяснилось, что в снегу содержатся твердые остатки различного происхождения и вредные химвещества – противогололедные реагенты, которые используются при очистке улиц.

- Выявлены факты загрязнения химическими опасными веществами компонентов окружающей среды. Ввиду отсутствия надлежащей гидроизоляции дна площадок для складирования снега, образовавшаяся талая вода попадает в почву, что вызывает порчу, а также опасность загрязнения грунтовых вод, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Материалы проверки переданы в компетентный орган Воронежской области с целью привлечения должностных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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