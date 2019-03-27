В Воронежской области закупили автобусов на 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-27T16:44:10+03:00

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27 марта Воронежскому пассажирскому автотранспортному предприятию № 3 передали 55 новых автобусов – это ЛиАЗы и ПАЗы. На обновление парка подвижного состава из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей.

- Наиболее востребованные в пригородном сообщении ПАЗы в количестве 25 штук предназначены для районов области. Туда же отправились и 5 ЛиАЗов. Еще 25 ЛиАЗов будут обслуживать население Воронежа. 7 из них были переданы уже сегодня, а оставшиеся 18 будут переданы в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе облправительства.

ПАЗы – автобусы среднего класса, выполнены в междугородней комплектации. ЛиАЗы – автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе. Кроме того, эти машины являются низкопольными, то есть доступными для людей с ограниченными возможностями. Они оснащены оборудованием, поддерживающим режим повышенной безопасности, в том числе видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС.

Как сообщил руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков, в региональном бюджете заложено еще 130 млн рублей на обновление парка подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU