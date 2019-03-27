2019-03-27T16:48:14+03:00
Общество

В Воронежской области построят восьмой дом-интернат нового типа для престарелых и инвалидов

Вопрос с нуждающимся в переселении Россошанским психоневрологическим интернатом областной департамент соцзащиты решил
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Так выглядит пансионат нового типа в Грибановском районе.Так выглядит пансионат нового типа в Грибановском районе.
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В феврале текущего года департамент соцзащиты Воронежской области принял решение о расселении Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов в пансионаты нового типа. В скором времени в это здание переедут 70 постояльцев местного психоневрологического интерната.

Помещение Россошанского психоневрологического интерната уже давно не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Устранить нарушения было нельзя, так как помещение является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Буцке». Следовательно, любые изменения конструктивных элементов запрещены. В связи с этим правительство области издало постановление о реорганизации психоневрологического интерната, согласно которому учреждению передали здание Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов. При этом бывшие сотрудники дома-интерната сохранили свои места: 85 человек остались работать в прежнем здании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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