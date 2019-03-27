В Воронежской области расселят огнеопасный психоневрологический интернат

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-27T16:00:14+03:00

Его постояльцы переедут в другой дом-интернат

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В феврале было принято решение о расселении Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов в пансионаты нового типа. В освободившееся здание впоследствии переедут 70 постояльцев Россошанского психоневрологического интерната.

- Здание психоневрологического интерната уже давно не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Как пояснили в региональном департаменте социальной защиты, в данном случае устранение нарушений было невозможно, поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Буцке». Оно принято под государственную охрану, - говорится в сообщении правительства Воронежской области.

При этом бывшие сотрудники дома-интерната сохранили свои места, 85 человек остались работать в прежнем здании.

В 2011 году в области стартовала программа строительства домов-интернатов нового типа, где есть все необходимое для комфортной жизни, включая медицинскую помощь. Так, восьмой пансионат нового типа построят в селе Ярки Новохоперского района.

ИСТОЧНИК KP.RU