В Воронежской области расселят огнеопасный психоневрологический интернат
В феврале было принято решение о расселении Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов в пансионаты нового типа. В освободившееся здание впоследствии переедут 70 постояльцев Россошанского психоневрологического интерната.
- Здание психоневрологического интерната уже давно не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Как пояснили в региональном департаменте социальной защиты, в данном случае устранение нарушений было невозможно, поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Буцке». Оно принято под государственную охрану, - говорится в сообщении правительства Воронежской области.
При этом бывшие сотрудники дома-интерната сохранили свои места, 85 человек остались работать в прежнем здании.
В 2011 году в области стартовала программа строительства домов-интернатов нового типа, где есть все необходимое для комфортной жизни, включая медицинскую помощь. Так, восьмой пансионат нового типа построят в селе Ярки Новохоперского района.
ИСТОЧНИК KP.RU