Крупное село под Воронежем осталось без почты, медпункта, детсада и школы

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-27T14:17:38+03:00

Да и с водой в Хвощеватке не все в порядке [фото]

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Село Хвощеватка Рамонского района, в котором живут около 500 человек, осталось без почты. Здание закрыли, потому что в него стало опасно заходить: стены треснули и произошла деформация несущих конструкций. Проще говоря, дом, где располагается почта, может рухнуть в любой момент.

- Почтальон работает три неполных дня в неделю. Коммунальные квитанции забираем в продуктовом магазине, - жалуются местные жители. - Оплатить их в Хвощеватке можно только по субботам, когда приезжает мобильная почта. Автомобиль высокий, не приспособлен для пожилых людей и инвалидов. По ремонту здания почты ясности нет.

Квитанции за коммуналку лежат в магазине вместе с хозтоварами.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

И это далеко не единственная беда сельчан. В Хвощеватке нет детского сада и школы. Дети учатся в соседнем селе. Из-за частых поломок школьного автобуса они вынуждены пропускать уроки. Более 15 лет в Хвощеватке нет даже фельдшерско-акушерского пункта. Его закрыли в 2003 году, а здание продали. Заболевшим сельчанам приходится ездить в Новоживотинное в участковую больницу, которая находится в семи километрах от Хвощеватки. А остановка автобуса расположена в 1,5 км от медучреждения.

Да и график у автобуса очень неудобный. Утром приезжает в Новоживотинное в 7.30, а обратно - в 14.00. Люди либо ждут его три-четыре часа, либо добираются домой на попутках. В итоге большая часть жителей Хвощеватки годами не делают флюорографию и вакцинацию. Им даже негде купить лекарства.

Летом, когда активно поливают огороды, значительная часть села испытывает дефицит воды. По информации регионального департамента ЖКХ и энергетики, имеющиеся в Хвощеватке две артезианских скважины, три водонапорные башни, 13,7 км водопроводных сетей построены в 1985-1989 гг., с тех пор ни разу не было их капитального ремонта. Износ труб составляет 80%.

- Обязательное условие включения в региональную государственную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» - подготовка проектно-сметной документации с положительным заключением госэкспертизы. Администрации Новоживотинновского сельского поселения, к которому относится Хвощеватка, рекомендовано заняться этими вопросами. Однако проектирование столь масштабных работ требует значительных средств, которых в местном бюджете попросту нет, - рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Кочетов, к которому обратились с жалобами жители села.

Активисты Народного фронта обратились в региональное правительство, администрацию Рамонского района с просьбой помочь в реконструкции сельского водопровода, ремонте почты и либо в строительстве в Хвощеватке ФАПа, либо в выделении селу мобильного медицинского комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU