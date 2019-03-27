Липчане обидели воронежского автомобилиста

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-27T14:13:19+03:00

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Липецким полицейским поступило заявление от жителя города Семилуки. По его словам, 27 января он оставил автомобиль "Тойота РАВ-4" на стоянке. Вернувшись за машиной 1 февраля, он обнаружил, что автомобиль поврежден. Оба передних колеса были порезаны, а на кузове появились множественные царапины.

Органы дознания, проводившие проверку, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Причина - отсутствие события преступления. Однако с таким решением не согласился прокурор района.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, собственник автомобиля предоставил документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества. Ущерб для него является значительным. Имелись достаточные данные, указывающие, что неизвестный умышленно повредил чужое имущество, что является преступлением. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Ход расследования контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU