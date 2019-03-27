Липчане обидели воронежского автомобилиста
Липецким полицейским поступило заявление от жителя города Семилуки. По его словам, 27 января он оставил автомобиль "Тойота РАВ-4" на стоянке. Вернувшись за машиной 1 февраля, он обнаружил, что автомобиль поврежден. Оба передних колеса были порезаны, а на кузове появились множественные царапины.
Органы дознания, проводившие проверку, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Причина - отсутствие события преступления. Однако с таким решением не согласился прокурор района.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, собственник автомобиля предоставил документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества. Ущерб для него является значительным. Имелись достаточные данные, указывающие, что неизвестный умышленно повредил чужое имущество, что является преступлением. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Ход расследования контролирует прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU