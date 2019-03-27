2019-03-27T15:54:25+03:00
Происшествия

Минус 104 тысячи рублей: лже-банкиры продолжают атаковать воронежцев

По данным полиции, мошенники звонят клиентам "Совкомбанка"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Четырнадцать воронежцев пострадали от мошенников за минувшие сутки. Причем восемь из них повелись на одну и ту же уловку. Им звонил некий человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Любопытно, что все эти случаи связаны с одним и тем же учреждением. Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, речь идет о "Совкомбанке" и карте "Халва".

43-летний мужчина поверил такому обманщику, который уверял, что надо срочно защитить деньги, которые хранятся на кредитке. Лже-сотрудник назвал первые и последние цифры банковской карты и попросил продиктовать остальные, а также сообщить коды, пришедшие в СМС. Через несколько минут кредитка ушла в минус на 104 тысячи рублей.

- По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Сотрудниками проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Полицейские в очередной раз напоминают, что данные своих банковских карт, номера, указанные на обратной стороне и секретные коды, приходящие в СМС никому сообщать не надо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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