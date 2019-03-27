2019-03-27T14:18:27+03:00
Звезды

Воронежскую программу «Театр в кино» высоко оценили в столице

Опыт прямой трансляции спектаклей в кинотеатре Воронежа обсудили на IV Московском культурном форуме, который проходил в Манеже с 22 по 25 марта
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Фото: кинотеатр «Спартак».Фото: кинотеатр «Спартак».
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За четыре дня события фестиваля посетило около 50 тысяч человек. В публичную программу форума вошло более сотни спектаклей, концертов, лекций, творческих встреч с деятелями искусства. Гостям предлагали сходить на виртуальную экскурсию по Москве, поговорить с Гоголем, посмотреть свежие российские мультфильмы и игровые короткометражки.

В рамках деловой программы эксперты - представители учреждений культуры и бизнеса - обсудили проблемы отрасли с руководителями профильных ведомств. Одна из рабочих сессий была посвящена трансляции спектаклей - современные технологии позволяют вести их как в кинозалах, так и через онлайн-сервисы (напрямую или в записи). Благодаря этому можно сделать спектакли известных театров доступными в любом городе России и «посадить в партер» тех зрителей, которым билет на кассовую постановку не по карману.

Однако для организации «прямых эфиров» и показов в записи нужно решить массу технических и правовых вопросов. Их затронули на круглом столе с участием руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского и представителей медиабизнеса. Успешным примером того, как эти проблемы можно решить, назвали воронежский кинотеатр «Спартак». Советник министра культуры Москвы Мария Ольшанская подчеркнула, что в этой сфере Воронеж является «местом силы», и рекомендовала использовать его уникальный опыт всем заинтересованным городам.

Как рассказал продюсер программы «Театр в кино» в кинотеатре «Спартак» Михаил Носырев, в зале, где спектакль идет «вживую», работает пять операторов, а также звуко- и видеоинженер. Через телекоммуникационную компанию они передают сигнал в кинотеатр. Это позволяет создавать эффект присутствия, перемежать общие планы крупными и средними, показывать лица артистов вблизи.

- Самые большие сложности, впрочем, связаны даже не с технической, а с юридической стороной дела, так как вопросы авторского права в области исполнительских искусств, мягко выражаясь, недостаточно отрегулированы, - пояснил Михаил Носырев. - Тем не менее трансляция театральных постановок в кинотеатры - это будущее театров и кинотеатров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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