В Воронеже надолго отправили в тюрьму двух мужчин, избивших и утопивших вора
В среду, 27 марта, Воронежский областной суд вынес приговор мужчинам 30 лет и 51 года.
По данным следствия, в декабре 2017 года житель села Старая Ведуга Семилукского района украл у этих двух мужчин их вещи. Они узнали об этом и, подогретые алкоголем, решили отомстить.
Вора поймали в доме его приятеля, там его жестоко избили. После этого 30-летний мужчина поволок окровавленного односельчанина в его дом. А 51-летний в это время притер кровь, оставшуюся на полу. В доме вора 30-летний мужчина снова избил его, потом сделал из валявшегося кабеля петлю, надел своей жертве на шею, а свободным концом связал руки за спиной. Вместе с подошедшим приятелем они отвели вора к реке. Там ему перевязали ноги скотчем, заклеили рот, привязали к бетонной плите, и бросили в реку. Мужчина утонул.
В доме мужчины его продолжили избивать, а потом связали.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Место, где утопили мужчину.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Вскоре пропавшего мужчину стала искать его сестра. 10 января 2018 года она обратилась в полицию. При осмотре дома убитого нашли следы случившейся там расправы.
30-летнего мужчину приговорили к 15-ти, а 51-летнего – к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них обязан заплатить родственникам убитого по 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU