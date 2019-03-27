Убийство на улице Дружбы: житель Воронежской области сходил домой за ножом и напал на обидчика

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-27T13:15:19+03:00

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В канун 2019 года 35-летний житель поселка Воля Новоусманского района встретил на улице Дружбы своего 48-летнего знакомого. Беседа ничем хорошим не кончилась: старший напал на младшего и избил его. Тот затаил обиду, сходил домой за ножом, вернулся, несколько раз ударил оппонента в грудь и убежал.

- Потерпевший скончался в пути следования в больницу, - сообщают в СУ СКР по Воронежской области. - На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме.

Мужчину будут судить за убийство. Ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU