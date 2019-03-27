2019-03-27T13:15:19+03:00
Происшествия

Убийство на улице Дружбы: житель Воронежской области сходил домой за ножом и напал на обидчика

Мужчина не стал отрицать вину
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В канун 2019 года 35-летний житель поселка Воля Новоусманского района встретил на улице Дружбы своего 48-летнего знакомого. Беседа ничем хорошим не кончилась: старший напал на младшего и избил его. Тот затаил обиду, сходил домой за ножом, вернулся, несколько раз ударил оппонента в грудь и убежал.

- Потерпевший скончался в пути следования в больницу, - сообщают в СУ СКР по Воронежской области. - На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме.

Мужчину будут судить за убийство. Ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году от кори провакцинируют более 20 тысяч детей
Минус 104 тысячи рублей: лже-банкиры продолжают атаковать воронежцев
Воронежскую программу «Театр в кино» высоко оценили в столице
В Воронеже надолго отправили в тюрьму двух мужчин, избивших и утопивших вора
На вакцинацию призывников в Воронежской области потратили более 5 млн рублей
Директор УК из Воронежа присвоил 4,5 млн рублей
Воронежцы рассказали, когда кончается молодость
Воронежские автоактивисты анонсировали космический флешмоб
В Воронеже обсудили, каким будет квартал на улице Ленинградской
В Воронеже назначили трех новых прокуроров
В ГИБДД предупредили воронежцев об опасном тумане
В Воронеже открылась бесплатная школа хоккея
Автомобилиста лишили "Лады" на воронежской трассе
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
В Воронеже спасли дедушку, повисшего вниз головой на балконе
Налоговая служба проводит для воронежцев дни открытых дверей
На реализацию нацпроектов в Воронежскую область планируют привлечь более 40 млрд рублей
Воронежцы стали активней заботиться о покупке противоугонных систем
Журналистов и блогеров учили готовить вкусные и здоровые блюда
Губернатор Воронежской области высказался о будущем Северного леса
В Воронеже организовали выделенную парковку для свиней
В Воронеж прилетела вторая волна пернатых «мигрантов»
В Воронеже машина коммунальных служб ушла под землю