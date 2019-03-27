На вакцинацию призывников в Воронежской области потратили более 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-27T13:10:18+03:00

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Для вакцинации воронежских юношей, подлежащих призыву на военную службу, в прошлом году было закуплено 4200 доз вакцины против пневмококковой инфекции и 3660 доз против менингококковой инфекции. Также привили 387 не болевших ветрянкой юношей. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

- На вакцины из областного бюджета было выделено более 5 млн рублей. Все призывники должны быть провакцинированы в рамках Национального календаря прививок. Во время осеннего призыва юношей иммунизируют еще и от гриппа, - подчеркнули в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU