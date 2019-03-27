Директор УК из Воронежа присвоил 4,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-27T13:05:08+03:00

Он просто не переводил деньги от граждан энергоснабжающей организации

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В 2017 году 49-летний руководитель одной воронежской УК заключил с поставщиком коммунальных услуг договор: одна организация предоставляет услуги по электроснабжению, а другая – их оплачивает.

За 2017-2018 годы жители многоквартирных домов, входящих в зону обслуживания управляющей компании, перечислили 16,8 млн рублей за электроэнергию. Вот только директор УК почему-то перевел на расчетный счет энергоснабжающей компании лишь часть из этой суммы – 13,61 млн рублей.

Интересно, что этот мужчина возглавлял и еще одну управляющую компанию. Там он действовал аналогичным образом: из 11,4 млн рублей, поступивших от граждан, перечислил лишь 10,08 млн. Оставшимся деньгам руководитель нашел свое применение.

- Таким образом, своими противоправными действиями обвиняемый причинил ресурсоснабжающей организации ущерб в особо крупном размере на сумму 4,5 млн рублей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Было возбуждено два уголовных дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Они направлены в суд: воронежцу грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU