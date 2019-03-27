Воронежцы рассказали, когда кончается молодость

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-27T12:53:27+03:00

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- В каком возрасте заканчивается молодость и начинается зрелость? – с таким вопросом к воронежцам обратились специалисты института общественного мнения «Квалитас». Паспорт в современной России человек получает в 14 лет, а вот совершеннолетним считается только в 18. Но когда же кончается молодость? Официально установленной планки для этого показателя нет.

Однако большинство воронежцев – 15% – уверены, что молодым можно быть только до 30 лет. Впрочем, практически те же 15% выбирали и два других варианта – до 35 и до 40 лет. Самые отчаянные горожане, по словам исследователей, продвинули молодость до 50 лет (14%). Что интересно, совсем немного человек (1,8%) уверены, что после 18 лет они уже стали достаточно зрелыми.

Но если зрелость кто-то, быть может, и хочет придвинуть, то что же делать со старостью? Когда же начинается она? Пенсию, как известно, в нашей стране отодвинули для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60.

Воронежцы чаще всего выбирали два рубежа старости: после 55 лет (19%) и после 60 лет (19%). В среднем же, если совместить все ответы, получится что старость для воронежцев начинается в возрасте 62 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU