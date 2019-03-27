2019-03-27T12:39:57+03:00
Общество

Воронежские автоактивисты анонсировали космический флешмоб

К Дню космонавтики соберут огромную фигуру из машин
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива.Фото из архива.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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5 апреля на парковке Сити-парка "Град" состоится автомобильный флешмоб. Сообщество "Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка" приглашает всех желающих. Предстоит выстроить из автомобилей фигуру, которую пока держат в секрете. Известно, что композиция будет связана с Днем космонавтики. Встреча намечена на 20.00. "Необходимо максимальное количество автомобилей," - говорят организаторы.

Подобные акции воронежских активистов стали традицией. В День водителя участники выстроили огромную машину ДПС. С Новым годом автолюбители поздравляли горожан грандиозной снежинкой, потом собирали из авто силуэт баркалона "Меркурий", который тогда едва спасли от окончательного разрушения. А Михаил Шуфутинский наверняка порадовался, если узнал, что 3 сентября в честь его суперхита воронежские поклонники выложили из машин портрет исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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