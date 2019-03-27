2019-03-27T12:32:31+03:00
Общество

В Воронеже обсудили, каким будет квартал на улице Ленинградской

Там появятся жилые дома от 6 до 17 этажей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото: пресс-служба мэрии ВоронежаФото: пресс-служба мэрии Воронежа
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В Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту развития застроенной территории, ограниченной улицами Брусилова, Порт-Артурская, Ленинским проспектом и переулком Репина. Площадь в 3,1 га освоит ООО «ДСК-1». Проект уже был согласован управлением главного архитектора Воронежа.

Так, на территории появятся жилые дома от 6 до 17 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Если говорить проще, речь идет о детском дошкольном учреждении общей вместимостью 180 мест. Запланировано также размещение «стартового» дома для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу (улицы Ленинградская (нечетная сторона), Серова и Репина).

- Планируется размещение общеобразовательной школы общей вместимостью 1224 места. При разработке проекта планировки территории учитывалось развитие транспортной инфраструктуры: расширение существующих улиц, организация транспортных связей исходя из увеличения количества жителей, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Публичные слушания были признаны состоявшимися. Жители одобрили концепцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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