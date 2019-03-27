2019-03-27T12:28:11+03:00
Общество

В Воронеже назначили трех новых прокуроров

Подразделением надзорного ведомства в столице Черноземья теперь будет руководить Василий Яицких
Юрий КОЗЛОВ
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Василий Яицких.Василий Яицких.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В прокуратуре Воронежской области во вторник, 26 марта, прошли большие кадровые перестановки.

Прокуратурой Воронежа теперь будет руководить 36-летний Василий Яицких, до последнего времени возглавлявший подразделение надзорного ведомства в Коминтерновском районе. На смену ему пришел 49-летний Андрей Саликов. Андрей Юрьевич ранее был прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Воронежской области. Соответственно надзором за колониями теперь будет руководить 38-летний Максим Туманов. Он до последних перестановок руководил прокуратурой Воронежа.

Андрей Саликов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Андрей Саликов.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Максим Туманов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Максим Туманов.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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