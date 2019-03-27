В ГИБДД предупредили воронежцев об опасном тумане

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-27T12:15:03+03:00

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В Госавтоинспекции Воронежской области сообщили о появлении тумана на участке трассы М-4 "Дон". Он стоит уже несколько часов.

- Водителям следует быть предельно внимательными при движении из Воронежа в южном направлении, - говорят в ГИБДД. - Следует включить фары, а также габаритные огни, выбрать безопасную скорость, которая позволит быстро остановить транспортное средство в случаях появления на дороге препятствий.

Другой вопрос - сцепление шин с дорогой. Туман может поспособствовать тому, что проезжая часть будет скользкой.

ИСТОЧНИК KP.RU