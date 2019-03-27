2019-03-27T11:58:40+03:00
Общество

В Воронеже открылась бесплатная школа хоккея

Ее воспитанники сыграли с ветеранами «Красной машины», а сама школа получила от губернатора сертификат на 5 млн рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший понедельник, 25 марта, в ледовом дворце «Арена «Север» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 8д) открылась новая муниципальная спортшкола № 7, где будут тренироваться юные хоккеисты. Торжественное событие произошло на ледовой площадке. В нем приняли участие спортсмены, их тренеры и родители, а также заместитель губернатора области Сергей Трухачев, мэр Воронежа Вадим Кстенин, звезды советского хоккея Борис Майоров, Александр Голиков, Василий Первухин, Сергей Шепелев, Александр Волчков, Александр Старостин и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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