2019-03-27T11:55:30+03:00
Происшествия

Автомобилиста лишили "Лады" на воронежской трассе

Машину буквально отобрали на обочине
Виктор ПАВЛОВ
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Странная история произошла 25 марта на дороге в Новохоперском районе. 53-летний мужчина ехал на своей "Ладе-2114" в соседнее село. Тут он увидел на встречной автомобиль, в котором на пассажирском кресле сидел его 34-летний знакомый. Тот подал знак остановиться.

Увы, беседа на обочине была далеко не мирной. Младший стал требовать от старшего вернуть деньги. Тот уверял, что никому ничего не должен. В итоге старший попытался сесть в машину, но младший загородил дорогу:

- Она пойдет в счет долга!

После этих слов наглец прыгнул в "Ладу" и умчался. 53-летний мужчина добрался домой пешком, а потом заявил в полицию.

Стражи порядка выехали к дому подозреваемого. Во дворе нашли чужой автомобиль. Мужчину задержали. Он признался, что хотел продать машину. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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