2019-03-27T11:48:39+03:00
Общество

Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей

Состоялась пресс-конференция Заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Светланы Кирсановой по подведению итогов работы Сбербанка в розничном бизнесе в 2018 году
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Журналистов познакомили с основными операционными и финансовыми показателями за 2018 год. В частности, число активных клиентов — физических лиц Сбербанка в минувшем году выросло на 8% (или на 6 млн. человек), вплотную приблизившись к отметке в 93 млн. человек. Портфель кредитов физическим лицам по результатам 2018 года продемонстрировал рекордный рост на 25,3% в годовом исчислении и превысил 6,2 трлн. Рублей. При этом портфель по ипотеке вырос за год на 25% и превысил 3,6 трлн. рублей. Прирост портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 млрд. рублей, а прирост портфеля потребительских кредитов составил 30%, достигнув 1,9 трлн. рублей на конец 2018 года.

Депозитный портфель физических лиц по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 12,8 трлн. рублей. Прирост за год по срочным вкладам физических лиц составил 5%, а по текущим равняется 15%.

- Прошедший год отмечен значительным ростом использования мобильного приложения и личного кабинета «Сбербанк Онлайн» в качестве основного канала взаимодействия клиентов со Сбербанком, - отметила Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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