В Воронеже спасли дедушку, повисшего вниз головой на балконе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-27T11:30:59+03:00

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Во вторник, 26 марта, около пяти часов вечера люди, проходившие мимо дома № 18 по улице Старых Большевиков, увидели, что на одном из балконов пятого этажа вниз головой висит пожилой мужчина. Шокированные прохожие позвонили в службу спасения.

- Информация о ЧП поступила в 17.15. Уже в 17.26 наши сотрудники были на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Для страховки внизу расстелили страховочный «куб жизни» - если бы мужчина упал, то мягко бы на него приземлился. К счастью, этого не произошло. Наши сотрудники по пожарной лестнице влезли на балкон, освободили ногу пожилого человека, зацепившуюся за перила и осторожно помогли ему спуститься вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU