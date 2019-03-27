Налоговая служба проводит для воронежцев дни открытых дверей
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории страны, в том числе в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа. В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения декларации;
- о наличии (отсутствии) задолженности по этому налогу;
- о том, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.
Дни открытых дверей пройдут в ИФНС России по Коминтерновскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49, телефон Единого контакт-центра 8-800-2222222.
Посетителей ждут 4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU