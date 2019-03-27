Налоговая служба проводит для воронежцев дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-27T11:02:05+03:00

Посетителей ждут 4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00

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Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории страны, в том числе в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа. В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

- о порядке заполнения декларации;

- о наличии (отсутствии) задолженности по этому налогу;

- о том, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.

Дни открытых дверей пройдут в ИФНС России по Коминтерновскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49, телефон Единого контакт-центра 8-800-2222222.

Посетителей ждут 4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU