На реализацию нацпроектов в Воронежскую область планируют привлечь более 40 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-27T10:49:22+03:00

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В минувший вторник глава региона Александр Гусев принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Воронежской области III созыва. Также на заседании присутствовали первый зампредседателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, заместитель губернатора области Сергей Соколов, председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева и члены Общественной палаты.

В начале пленарного заседания выступил губернатор. В своей речи он призвал общественников к конструктивной совместной работе в рамках реализации нацпроектов.

- Мы вступаем в пятилетку реализации национальных проектов. Цели очень амбициозные. Президентом обозначены цели, которых мы должны достичь. Очень важный момент – как нам правильно организовать взаимодействие в части планирования мероприятий в рамках нацпроектов, как осуществлять общественный контроль за исполнением этих мероприятий и достижением целей, и как нам вместе донести до населения результаты работы. Национальные проекты направлены на существенные изменения в отраслях, которые должно увидеть и оценить население. В этом вся сложность задачи и состоит. И здесь, безусловно, важна роль общественных организаций, Общественной палаты как координатора деятельности общественных организаций. Надеюсь, что такое взаимодействие у нас получится, - сказал Александр Гусев.

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ИСТОЧНИК KP.RU