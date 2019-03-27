Журналистов и блогеров учили готовить вкусные и здоровые блюда

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-27T10:22:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые в московской студии CULINARYON титулованный боец ММА, мастер спорта, чемпион России по самбо Альберт Дураев в команде с известным столичным шефом Артемом Мартиросовым провели кулинарную тренировку для журналистов и блогеров. Гостей учили приемам и секретам приготовления здоровой еды из продуктов бренда «Чабан». Мастер-класс проходил в рамках проекта CHABAN Arena.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU