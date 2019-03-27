Журналистов и блогеров учили готовить вкусные и здоровые блюда
Чемпион России по самбо и столичный шеф провели кулинарную тренировку
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Впервые в московской студии CULINARYON титулованный боец ММА, мастер спорта, чемпион России по самбо Альберт Дураев в команде с известным столичным шефом Артемом Мартиросовым провели кулинарную тренировку для журналистов и блогеров. Гостей учили приемам и секретам приготовления здоровой еды из продуктов бренда «Чабан». Мастер-класс проходил в рамках проекта CHABAN Arena.
ИСТОЧНИК KP.RU