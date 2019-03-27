Губернатор Воронежской области высказался о будущем Северного леса

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-27T09:45:22+03:00

Александр Гусев пообещал, что застройки там не будет

Изменить размер текста: A A

26 марта на заседании Общественной палаты области губернатор Александр Гусев ответил на вопрос о будущем Северного леса. Губернатор отметил, что правительство региона заинтересовано в сохранении парка и будет искать возможность его приобретения в государственную или муниципальную собственность.

- Мы договорились с собственниками земельных участков, что никаких действий, связанных с попытками организовать строительство, не будет, - пояснил губернатор.

Гусева также спросили о территории у Песчаного лога, которую облюбовали для экстремальных поездок водители квадроциклов. Губернатор отметил, что такое поведение недопустимо, и вопрос будет обсуждаться с представителями правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воронеже проголосовали за зеленый пояс без Северного леса и яблоневого сада. Большинство отдали голоса за появление в городе нового вида охраняемых земель в предложенном составе. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU