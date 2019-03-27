Губернатор Воронежской области высказался о будущем Северного леса
26 марта на заседании Общественной палаты области губернатор Александр Гусев ответил на вопрос о будущем Северного леса. Губернатор отметил, что правительство региона заинтересовано в сохранении парка и будет искать возможность его приобретения в государственную или муниципальную собственность.
- Мы договорились с собственниками земельных участков, что никаких действий, связанных с попытками организовать строительство, не будет, - пояснил губернатор.
Гусева также спросили о территории у Песчаного лога, которую облюбовали для экстремальных поездок водители квадроциклов. Губернатор отметил, что такое поведение недопустимо, и вопрос будет обсуждаться с представителями правоохранительных органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU