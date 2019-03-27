В Воронеже машина коммунальных служб ушла под землю

СЕГОДНЯ 06:00 2019-03-27T06:00:49+03:00

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В Воронеже на улице 20-летия Октября машина коммунальных служб провалилась в яму в асфальте. Фотографию с места ЧП опубликовали в популярной группе в соцсети.

Зимой автомобилисты ни раз попадали в дыру в асфальте из-за того, что ее просто было не видно в снегу. Теперь же пробоина спряталась под лужей.

- Улица 20-летия Октября полгода уже живет с ямой, которая заметно увеличивается на въезде на парковку. Зимой регулярно провалились машины, поскольку под снегом не было видно, а недавно наказались и сами коммунальщики, - подписал снимки автор.

В пресс-службе мэрии сообщили, что проблема в скором времени будет решена. Также в горадминистрации поблагодарили воронежцев за информирование.

- В ближайшее время яма будет засыпана песком. Это временная мера. При первой возможности она будет устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU