Воронежцы стали активней заботиться о покупке противоугонных систем

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-27T10:23:24+03:00

Как ни странно, угонщиков часто останавливают не сложные электронные системы, а банальные механические блокираторы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Воронеж стал одним из двадцати крупных городов, где автовладельцы стали заботиться о сохранности своих машин больше, чем в прошлом году. В этом уверены аналитики крупного портала объявлений. Спрос на охранные системы (сюда включили иммобилайзеры, обычные и спутниковые сигнализации, механические блокираторы) вырос на 11%.

- Самым востребованным устройством для защиты автомобиля в городе, как и в целом по стране, является автосигнализация. По стране на нее пришлось 85% спроса, по Воронежу - 84%, - говорят аналитики.

Кстати, какие системы реально помогают в борьбе со злоумышленниками? Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу, во время недавней беседы об угонах отметил: хорошо показывают себя механические средства защиты. Чтобы снять запертую на ключ блокировку руля, коробки передач или педалей, преступникам нужно время. А его у них обычно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU