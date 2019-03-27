2019-03-27T08:04:32+03:00
Авто

В Воронеже организовали выделенную парковку для свиней

Соответствующие таблички разместили в одном из городских дворов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото читателя.Фото читателя.Фото: Иван САМОЙЛОВ
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Эх, хорошо бывает по весне забраться на своей машине в тягучую грязь, да побуксовать, побуксовать! Ну а что? Газонов во дворе все равно нет, парковочных мест не хватает...

Примерно такой логике следуют сотни воронежских автомобилистов, которые превращают грунт под окнами многоэтажек в месиво. Жители одного из дворов на улице Машиностроителей решили бороться с таким безобразием: укрепили таблички, разрешающие парковаться в грязи только свиньям. Посмотрим, как много найдется автомобилистов, готовых принять это звание.

Фото читателя. Фото: Иван САМОЙЛОВ

Фото читателя.Фото: Иван САМОЙЛОВ

Тему парковки на открытом грунте мы не раз затрагивали. В законе «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» есть статья «Стоянка автотранспортных средств на озелененных территориях городских и сельских населенных пунктов». Нарушители должны получать штраф от одной до пяти тысяч рублей. Но как часто его выписывают? Вопрос риторический.

Здесь уместно будет упомянуть высказывание известного блогера Антона Буслова: «Запомните - если в вашем дворе водители паркуются на открытом грунте, то они прямые виновники ваших головных болей, частых простуд, аллергий, расстройств желудка. Они в прямом смысле этого слова отнимают у вас годы жизни. По-моему, надо быть тупым бараном, чтобы терпеть такое и не написать требования об установке парковочных столбиков в районную администрацию...»

ИСТОЧНИК KP.RU

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