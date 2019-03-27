2019-03-27T07:00:42+03:00
Общество

В Воронеж прилетела вторая волна пернатых «мигрантов»

На родные земли вернулись северные гуси, кряквы, свиязи, шилохвосты, чирки и озерные чайки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Пётр Венгеров.Фото: Пётр Венгеров.
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В Воронеже после небольшого перерыва возобновился прилет птиц. На родные земли продолжают возвращаться пернатые «мигранты». Прочертили клиньями синее небо караваны северных гусей - белолобых и гуменников. Их сопровождают другие водоплавающие - кряквы, свиязи, шилохвосты, чирки, озерные чайки. Об этом рассказали в группе Воронежского заповедника в соцсети.

По берегам рек забегали белые трясогузки. Они всегда прилетают перед вскрытием рек, их так и называют – ледоломки. На влажных полях и лугах слышны крики первых куликов - чибисов, на замерзших еще болотах запели тростниковые овсянки.

В лесах появились дрозды-дерябы, а также чёрный и певчий дрозды. Они присоединились к ранее прилетевшим и уже поющим зябликам, зеленушкам и обыкновенным овсянкам. Вот-вот начнут токовать лесные кулики - вальдшнепы.

Напомним, первая волна птиц-мигрантов прилетела еще в конце февраля. Тогда на свои места гнездовки вернулись дикие голуби - клинтухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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