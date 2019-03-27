В Воронеж прилетела вторая волна пернатых «мигрантов»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-27T07:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже после небольшого перерыва возобновился прилет птиц. На родные земли продолжают возвращаться пернатые «мигранты». Прочертили клиньями синее небо караваны северных гусей - белолобых и гуменников. Их сопровождают другие водоплавающие - кряквы, свиязи, шилохвосты, чирки, озерные чайки. Об этом рассказали в группе Воронежского заповедника в соцсети.

По берегам рек забегали белые трясогузки. Они всегда прилетают перед вскрытием рек, их так и называют – ледоломки. На влажных полях и лугах слышны крики первых куликов - чибисов, на замерзших еще болотах запели тростниковые овсянки.

В лесах появились дрозды-дерябы, а также чёрный и певчий дрозды. Они присоединились к ранее прилетевшим и уже поющим зябликам, зеленушкам и обыкновенным овсянкам. Вот-вот начнут токовать лесные кулики - вальдшнепы.

Напомним, первая волна птиц-мигрантов прилетела еще в конце февраля. Тогда на свои места гнездовки вернулись дикие голуби - клинтухи.

ИСТОЧНИК KP.RU