На воронежской станции столкнулись и сошли с рельсов вагоны

СЕГОДНЯ 20:44 2019-03-26T20:49:25+03:00

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На станции "Придача" вагоны скатились с сортировочной горки и ударились о другой состав. В итоге сошла с рельсов платформа. Об этом рассказали в Воронежской транспортной прокуратуре. ЧП произошло 19 февраля на станции "Придача".

- В связи с ненадлежащей организацией и проведением маневровой работы при роспуске с сортировочной горки состава грузового поезда произошло столкновение отцепа с группой из шестнадцати вагонов с последующим сходом порожней платформы, - сообщают в ведомстве.

Руководитель Юго-Восточной дирекции управления движением получил представление об устранении выявленных нарушений. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц. Кроме того, одного из железнодорожников признали виновным в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Ему назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU